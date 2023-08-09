Не стало актрисы Веры Васильевой

В Москве скончалась народная артистка СССР Вера Васильева. Она не дожила до 98-летия меньше двух месяцев.

Васильева снялась за свою карьеру более чем в 40 фильмах, в том числе "Свадьба с приданным", "Карнавал", "Похождения зубного врача".

Также Васильева служила в столичном Театре сатиры, где в ее репертуаре было более 60 ролей.

Вера Васильева являлась лауреатом двух Сталинских премий (1948 и 1951 гг.).

Актриса была активисткой движения в защиту бездомных животных. В 2013 году подписала открытое письмо с критикой закона об иностранных агентах, усложняющего работу некоммерческих организаций.