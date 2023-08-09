09 Августа 2023
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Общество Украина
Фото: Украинская Православная Церковь

В Черкассах мэр обозвал Церковь "московской нечистью", которую он изгонит

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко пообещал возглавить кампанию по изгнанию УПЦ из города.
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Обращение появилось вслед за захватом Сретенского храма раскольниками при поддержке боевиков и прикрытии полиции. Настоятель храма священник Евгений Буркацкий сказал, что за этим стоит Бондаренко, который накануне сымитировал собрание прихожан за переход в раскол с привлечением бюджетников.

Характерно, что мэр это не опроверг, но с ненавистью пообещал "вычистить московскую нечисть" из города - каноническую Церковь. Он заявил, что храмы были построены незаконно и их отнимут, а в Черкассах будут одни раскольники.

В свою очередь, митрополит Черкасский и Каневский Феодосий, которого режим с марта держит под домашним арестом, записал видеообращение, в котором напомнил, что именно голосами многих верующих тот сел в кресло мэра. А теперь он выгоняет священников с их семьями и детьми на улицу.

Telegram-канал "Дозор на "Первом казацком" опубликовал фотографии, свидетельствующие о недавнем благосклонном отношении мэра к Церкви. В августе 2021 года он устроил иерарху торжественный прием, когда тот возвращался из Киева после возведения в сан митрополита. Мэр встречал архипастыря на границе области под большим баннером "Православная Черкасчина приветствует своего митрополита Феодосия".

"Можно годами молиться в храмах УПЦ и совместно организовывать благотворительные мероприятия. Но когда сверху дают команду на уничтожение Православной Церкви, сотни священников и тысячи верующих становятся "московской нечистью", которую надо "вычистить". Теперь нужно беззаконием и жестокостью отмыться от образа "друга московских попов", - пишет канал.

Накануне украинский режим приговорил правящего архиерея Тульчинской епархии УПЦ (Винницкая область) митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана к пяти годам тюрьмы с конфискацией имущества. Это стало первым приговором на Украине за отстаивание православной веры. Формально его еще можно обжаловать.

Теги: украина, УПЦ, церковь


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