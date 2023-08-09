В Черкассах мэр обозвал Церковь "московской нечистью", которую он изгонит

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко пообещал возглавить кампанию по изгнанию УПЦ из города.

Обращение появилось вслед за захватом Сретенского храма раскольниками при поддержке боевиков и прикрытии полиции. Настоятель храма священник Евгений Буркацкий сказал, что за этим стоит Бондаренко, который накануне сымитировал собрание прихожан за переход в раскол с привлечением бюджетников.

Характерно, что мэр это не опроверг, но с ненавистью пообещал "вычистить московскую нечисть" из города - каноническую Церковь. Он заявил, что храмы были построены незаконно и их отнимут, а в Черкассах будут одни раскольники.

В свою очередь, митрополит Черкасский и Каневский Феодосий, которого режим с марта держит под домашним арестом, записал видеообращение, в котором напомнил, что именно голосами многих верующих тот сел в кресло мэра. А теперь он выгоняет священников с их семьями и детьми на улицу.

Telegram-канал "Дозор на "Первом казацком" опубликовал фотографии, свидетельствующие о недавнем благосклонном отношении мэра к Церкви. В августе 2021 года он устроил иерарху торжественный прием, когда тот возвращался из Киева после возведения в сан митрополита. Мэр встречал архипастыря на границе области под большим баннером "Православная Черкасчина приветствует своего митрополита Феодосия".

"Можно годами молиться в храмах УПЦ и совместно организовывать благотворительные мероприятия. Но когда сверху дают команду на уничтожение Православной Церкви, сотни священников и тысячи верующих становятся "московской нечистью", которую надо "вычистить". Теперь нужно беззаконием и жестокостью отмыться от образа "друга московских попов", - пишет канал.

Накануне украинский режим приговорил правящего архиерея Тульчинской епархии УПЦ (Винницкая область) митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана к пяти годам тюрьмы с конфискацией имущества. Это стало первым приговором на Украине за отстаивание православной веры. Формально его еще можно обжаловать.