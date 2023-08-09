09 Августа 2023
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Фото: АО СЗ &quot;РСГ-Академическое&quot;

В Академическом районе Екатеринбурга на жилых домах установят солнечные панели

На жилых домах в Академическом районе Екатеринбурга будут установлены солнечные панели, которые помогут экономить на общедомовом потреблении электроэнергии и беречь природные ресурсы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе АО СЗ "РСГ-Академическое".

Речь идет о блоке 12.8, что в квартале Олимпика Академического района рядом с Преображенским парком. Здесь на строящемся доме активно устанавливаются фотоэлектрические модули – солнечные панели – которые стали частью фасада здания.

Установка солнечных панелей на домах в Академическом районе Екатеринбурга(2023)|Фото: АО СЗ "РСГ-Академическое"

Установка солнечных панелей на домах в Академическом районе Екатеринбурга(2023)|Фото: АО СЗ "РСГ-Академическое"

Дом с фасадом из солнечных элементов от ГК "КОРТРОС" попал в шорт-лист всероссийской инженерно-архитектурной премии 100+ Awards. На рассмотрение поступило 198 заявок из 27 городов страны, экспертный совет выбрал всего 83 проекта. Самыми популярными номинациями стали "Лучшая BIM-модель здания", "Лучшее решение по созданию комфортной городской среды" и другие.

Установка солнечных панелей на домах в Академическом районе Екатеринбурга(2023)|Фото: АО СЗ "РСГ-Академическое"

Установка солнечных панелей на домах в Академическом районе Екатеринбурга(2023)|Фото: АО СЗ "РСГ-Академическое"

Среди претендентов на победу в номинации "Лучшее инженерное решение объекта строительства" оказался и проект группы компаний "КОРТРОС" (на Среднем Урале представлены, в том числе, АО СЗ "РСГ-Академическое" и ООО "РСГ-Инженерная инфраструктура") – возводимый дом в квартале Олимпика с фасадом из солнечных элементов. Уникальность инновационного облицовочного материала в том, что сегодня это единственное на территории России решение для фасадов с функцией выработки электроэнергии.

Установка солнечных панелей на домах в Академическом районе Екатеринбурга(2023)|Фото: АО СЗ "РСГ-Академическое"

Установка солнечных панелей на домах в Академическом районе Екатеринбурга(2023)|Фото: АО СЗ "РСГ-Академическое"

Ожидаемый эффект – 36 тысяч кисловат часов генерации. Вся энергия будет поступать в сеть многоквартирного дома, что позволит его жителям экономить на квартплате. Такое энергоэффективное решение уже ранее применялось на экспериментальном доме по улице Мехренцева, 36: там с 2021 года солнечная электростанция установлена на крыше здания. Панели собирают электромагнитное излучение солнца и преобразуют его в электрический ток. После энергия передается в сеть многоквартирника для освещения мест общего пользования.

Установка солнечных панелей на домах в Академическом районе Екатеринбурга(2023)|Фото: АО СЗ "РСГ-Академическое"

Установка солнечных панелей на домах в Академическом районе Екатеринбурга(2023)|Фото: АО СЗ "РСГ-Академическое"

Технологии, которые позволяют выдавать в сеть солнечную энергию, застройщик намерен применить и на других строящихся жилых объектах в Академическом – например, в квартале Спутник-1.

Теги: Академический, дома, солнечные панели, Екатеринбург


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