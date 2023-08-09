09 Августа 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Отток капитала из России в 2022 году стал рекордным

В 2022 году был зафиксирован рекордный отток капитала из России - $243 млрд или 13,5% ВВП. Деньги утекали в виде торговых кредитов и авансов, погашения ссуд и займов банками, изъятия прямых иностранных инвестиций и, наконец, операций физлиц – они просто переводили деньги в зарубежные банки или просто снимали валюту и оставляли у себя в виде наличных денег, говорится в отчете Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Эксперты центра считают, что само по себе явление оттока капитала для текущей ситуации нормальное, но его размеры "представляются аномальными". Экономисты дают прогноз: отток капитала будет замедляться по мере приспособления бизнеса и граждан к новым экономическим условиям, передает РБК.

По данным ЦМАКП, в январе-июне 2023 года отток капитала составил около $27 млрд.

В целом тренд на рост оттока капитала из России не сиюминутный и не связан напрямую с СВО: экономисты фиксируют его с середины десятых годов.

В 2022 году Россия вошла в мировой "топ" не только по оттоку миллиардов, но и миллиардеров: страну покинули 8,5 тыс. человек с состоянием более $1 млн. Это данные исследования британских компаний Henley & Partners и New World Wealth. При этом аналитики прогнозировали, что Россию покинет до 15 тыс. миллионеров и она станет однозначным лидером по этому показателю.

Теги: отток капитала, россия, рекорд, миллиардеры


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