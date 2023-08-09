Производители чая и кофе предупредили о повышении цен с сентября

Крупные производители чая и кофе предупредили о повышении цен на продукцию с сентября, пишет "Коммерсантъ". Причина - высокая волатильность курса рубля, на фоне чего резко увеличились затраты на импорт сырья.

В частности, компания "Май" (бренды "Майский", "Лисма", Curtis, Richard, Coffesso) сообщила ретейлерам о росте отпускных цен на 6-9%.

Аналогичные предупреждения своим партнерам отправили JDE (Jacobs, L`OR, Tassimo, Pickwick), "Орими" (Greenfield, Tess, Jardin).

Источники не исключают, что к зиме повышение цен на чай и кофе достигнет 20%, так как сырье, закупленное еще при долларе по 75 рублей, закончится.

Ранее сообщалось, что участники рынка прогнозируют повышение цен на шоколад и другую продукцию, в которой есть какао-бобы. Сейчас цены на это сырье бьют новые рекорды. Рост цен связан с неурожаем в странах Западной Африки, а также с сокращением переработки какао-бобов во всем мире, логистическими сложностями и т.д. Проблема заденет и Россию, причем здесь сыграет свою роль и слабый рубль, поскольку чаще всего цены на какао-бобы имеют привязку к доллару.