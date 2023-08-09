На Ямале директор школы лишилась поста за прием на работу сына

В Шурышкарском районе Ямала директор школы наказана за трудоустройство в нее сына.

По данным окружной прокуратуры, директор одной из школ приняла на должность специалиста по закупкам своего сына. Во время действия трудового договора молодой человек очно учился в институте за пределами района. В нарушение требований антикоррупционного законодательства соответствующее уведомление о конфликте интересов работодателю не направили.

Прокурор Шурышкарского района внес главе администрации муниципалитета представление, которое рассмотрено и удовлетворено – директор школы уволена с занимаемой должности.