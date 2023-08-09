Два человека погибли в ДТП на трассе М-5 в Челябинской области

На трассе М-5 в Челябинской области в результате ДТП погибли два человека, сообщили Накануне.RU в региональном УГИБДД.

ДТП произошло сегодня утром на 1726 км автодороги. Водитель "Тойота Марк 2", по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Тойота Камри".

В результате ДТП погибли водитель автомобиля "Тойота Марк 2" и 26-летняя пассажирка Тойота Камри. Водитель второго автомобиля и 29-летняя девушка получили травмы, они госпитализирована.