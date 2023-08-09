Свердловские власти вновь отчитались о ликвидации всех лесных пожаров

Власти Свердловской области вновь заявили о ликвидации всех лесных пожаров в регионе.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, возгорание, которое действовало в Невьянском районе на площади в пять гектаров, было потушено к вечеру 8 августа. Для этого были привлечены 22 человека и восемь единиц техники.

"По данным на 10:00 9 августа новых пожаров в лесах региона не зафиксировано", - уточнили в департаменте.

Напомним, в июне свердловские власти уже отчитывались о ликвидации всех лесных пожаров. Тогда же стало известно о долгах по зарплате перед сотрудниками Уральской базы авиационной охраны лесов. Только в августе в прокуратуре сообщили о полном погашении задолженности.