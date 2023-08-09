За лето в Севастополе с морского дна подняли почти 2,4 тысячи боеприпасов

В Севастополе с начала лета сотрудники МЧС подняли с морского дна и обезвредили почти 2,4 тыс. взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

Работы по разминированию ведутся в бухте Гильзовой.

Только в первые дни августа из воды извлечено свыше 800 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Это артиллерийские снаряды, минометные мины, ручные гранаты, взрыватели немецкого и советского производства, рассказал глава МЧС России Александр Куренков.

Найденный арсенал специалисты подняли с глубины при помощи заполненных воздухом понтонов, транспортировали на специальный полигон, где подорвали с соблюдением всех мер безопасности.

С 2021 года обезврежено почти 8 тыс. взрывоопасных предметов. Работы продолжатся на акватории Севастополя до конца октября.