За лето в Севастополе с морского дна подняли почти 2,4 тысячи боеприпасов
В Севастополе с начала лета сотрудники МЧС подняли с морского дна и обезвредили почти 2,4 тыс. взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.
Работы по разминированию ведутся в бухте Гильзовой.
Только в первые дни августа из воды извлечено свыше 800 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
Это артиллерийские снаряды, минометные мины, ручные гранаты, взрыватели немецкого и советского производства, рассказал глава МЧС России Александр Куренков.
Найденный арсенал специалисты подняли с глубины при помощи заполненных воздухом понтонов, транспортировали на специальный полигон, где подорвали с соблюдением всех мер безопасности.
С 2021 года обезврежено почти 8 тыс. взрывоопасных предметов. Работы продолжатся на акватории Севастополя до конца октября.