В белгородском селе из-за падения неизвестного объекта начался пожар

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что в 7.30 произошло ЧП в селе Колотиловка Краснояружского района.

По предварительным данным, в результате падения неустановленного объекта произошло возгорание сенника на территории частного домовладения. Есть один пострадавший – мужчина с осколочным ранением стопы. Бригадой "Скорой помощи" ему оказана необходимая помощь, от госпитализации он отказался.

Оперативные службы работают на месте и выясняют все обстоятельства произошедшего, написал Гладков в своем telegram-канале.