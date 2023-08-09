Генсек ООН вновь не назвал страну, сбросившую ядерные бомбы на Японию

Генсек ООН Антониу Гутерреш в послании о жертвах бомбардировки Нагасаки вновь не назвал страну, ответственную за их гибель.

"Мы скорбим о погибших, память о которых никогда не померкнет. Мы помним ужасные разрушения, нанесенные этому городу, а также Хиросиме", – приводит РИА Новости слова генсека.

В минувшее воскресенье в Японии состоялась церемония, посвященная памяти жертв атомной бомбардировки в Хиросиме в 1945 году.В обращении, посвященном бомбардировке этого города, Гутерреш не упомянул о США как о виновнике гибели жителей Хиросимы.

Аналогичным образом поступили японские политики, которые также присутствовали на мероприятии, включая премьер-министра Фумио Кисиду.

Независимый кандидат в сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр заявила, что страх перед США вынудил японских политиков и Генсека ООН забыть о виновниках атомных бомбардировок Японии. "Это страх перед потенциальной реакцией США или других рычагов воздействия, которые они могут использовать", — считает политик.

Атомная бомба "Малыш" ("Little Boy") была сброшена американским бомбардировщиком на Хиросиму 77 лет назад. К концу 1945 года общее количество жертв бомбардировки достигло 140 тыс. Вторая бомба была сброшена на город Нагасаки 9 августа, а через шесть дней Япония объявила о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны.