Депутат Вихарев и волонтеры провели субботник в больнице на Эльмаше

Активисты волонтерского центра депутата Екатеринбургской городской думы Алексея Вихарева и он сам покосили траву, подрубили кустарники и навели порядок на площади почти 25 тысяч квадратных метров в центральной городской больнице №23 на Эльмаше. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе медицинской фракции.

"На прошлой неделе в мою приемную обратился заместитель главврача 23-й больницы с просьбой помочь в благоустройстве территории. Вместе с активистами моего волонтерского центра мы организовали субботник. Объем работы большой – необходимо скосить траву и кусты. Этим летом мы регулярно проводим подобные мероприятия: недавно волонтеры разбирали опасные ветхие конструкции в Харитоновском парке и помогали Крестовоздвиженскому храму в Нижних Сергах. Я всегда поддерживаю добрые дела ребят и помогаю им", - рассказал Алексей Вихарев во время субботника.

На протяжении почти трех лет депутат Вихарев является руководителем медицинской фракции. За это время он вместе коллегами направил более 35 млн рублей на поддержку врачей и пациентов, на закупку нового оборудования в поликлиники и больницы, а также привлек дополнительные средства на развитие городской медицины.

"Нам не хватает рабочих для уборки территории. Площадь большая – порядка шести гектар. Зеленые насаждения занимают половину территории больницы, этот парк – наша гордость, доставшаяся нам от наших предшественников. В нем нужно навести порядок. Мы обращались не в одну организацию, но Алексей Андреевич откликнулся на наше обращение и помог нам. С ним мы работаем уже не первый год, во времена COVID-19 он нам сильно содействовал, покупал для больницы автомобили, которые работают на неотложной помощи, помогал приобретать редкие расходные материалы, которые мы должны закупать для пациентов. Не раз на территории больницы он организовывал встречи, где мы общались, обсуждали наши проблемы", - рассказал заведующий 23-й больницы Анатолий Грачев.

Ранее Алексей Вихарев и медфракция приобрели и передали на баланс ЦГКБ №23 две машины отечественного производства Lada Largus и Lada Granta для выездной работы врачей. Также депутат помог отремонтировать рентген-кабинет, организовал множество выездных диспансеризаций для жителей района и помогал с вакцинацией в период пандемии COVID-19.