В Севастополе подготовят операторов БПЛА военного назначения

В Севастопольском государственном университете начался новый курс подготовки операторов БПЛА военного назначения. В состав инструкторов вошли участники специальной военной операции (СВО) и ветераны конфликта в Донбассе.

В числе слушателей первого набора – действующие силовики и добровольцы, которые повышают уровень квалификации, а также новобранцы, которые только готовятся к участию в СВО, пишет ТАСС. Месячный курс включает в себя теоретическую часть, отработку на симуляторах и практические полеты.

По словам советника и.о. главы ДНР Яна Гагина, во время обучения в расчет берутся не только традиционные БПЛА, но и новинки, которые ежедневно появляются на фронте. Новые разработки проходят испытания на фронте, минуя полигоны и симуляторы.

Напомним, ранее стало известно, что пермский краевой учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям будет готовить операторов беспилотных летательных аппаратов. Программа обучения проводится за счет внебюджетных источников финансирования, длится пять дней и состоит из пяти учебных блоков, в которой чередуются теория и практика с отработкой будущих операторов БПЛА практических навыков для эффективного усвоения полученных знаний.

В ходе мероприятия была продемонстрирована работа с квадракоптерами, навигация в условиях применения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), цифровая картография, система подвеса и сброса, а также действия по радиоэлектронному подавлению дронов.

Планируется, что в первую очередь обучение будут проходить действующие военнослужащие и добровольцы, отправляющиеся в зону проведения Специальной военной операции, а также представители правоохранительных органов.