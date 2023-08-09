В пермском экологическом парке запретили все виды неэкологической деятельности

В Пермском крае министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии ввело ограничения на все виды неэкологической деятельности в пермском экологическом парке "Егошихинская долина", передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства. Запрещено проведение массовых мероприятий, в местах, не предназначенных для этого, вырубка деревьев, отлов животных, уничтожение их нор и гнезд, стоянка автомобилей, размещение НТО, загрязнение почвы.

Экопарк "Егошихинская долина" расположился между "Заводом Шпагина" и Егошихинским культурно-мемориальным парком. Его площадь составляет 181 га. Парк включает в себя восемь видов экосистем.