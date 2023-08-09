В Челябинске ночью выпала четверть месячной нормы осадков

В Челябинске за ночь во время грозы и ливня выпала примерно четверть месячной нормы осадков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

В Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) поступило десять обращений о подтоплении частных домов и семь о протечках кровли в многоквартирных. Еще 61 сообщение о подтоплении преимущественно частного сектора поступило в МБУ "ЭВИС".

Аварийные бригады выезжали для ликвидации подтоплений, было откачено 1,3 тыс. кубометров воды.