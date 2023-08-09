В ФНС заявили, что не ведут черный список блогеров

Федеральная налоговая служба (ФНС) России опровергла наличие черного списка блогеров. Об этом передает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

У службы нет необходимости в подобных списках. Поясняется, что в ведомстве работает внутренняя система рисков, которая анализирует налогоплательщиков во всех отраслях экономики, не только блогеров. Проверка назначается в случае, если выявляются злоупотребления, признаки дробления или недопоступления налогов.

Ранее член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что ФНС "крепко взялась за блогеров". Источники якобы подтверждают существование "объемного списка людей, которые могут повторить судьбу Блиновской и Лерчек, поскольку в свое время повторили их ошибки".

В мае "Ведомости" сообщали, что в России налоговики проводят проверки доходов блогеров со значительным числом подписчиков в соцсетях. Налоговики бойко занимаются индустрией с начала 2022 года. В прошлом году ФНС начала уведомлять блогеров о необходимости задекларировать доходы. Тогда же готовилась методика выявления случаев уклонения от уплаты налогов, инструменты привлечения к ответственности. Инициирование дел против популярных блогеров можно назвать публичными результатами этой работы, отмечает газета.