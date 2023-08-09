В ФНС заявили, что не ведут черный список блогеров

09 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Байкал превратят в СПА?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество В России
Фото: nakanune.ru

В ФНС заявили, что не ведут черный список блогеров

Федеральная налоговая служба (ФНС) России опровергла наличие черного списка блогеров. Об этом передает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

У службы нет необходимости в подобных списках. Поясняется, что в ведомстве работает внутренняя система рисков, которая анализирует налогоплательщиков во всех отраслях экономики, не только блогеров. Проверка назначается в случае, если выявляются злоупотребления, признаки дробления или недопоступления налогов.

Ранее член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что ФНС "крепко взялась за блогеров". Источники якобы подтверждают существование "объемного списка людей, которые могут повторить судьбу Блиновской и Лерчек, поскольку в свое время повторили их ошибки".

В мае "Ведомости" сообщали, что в России налоговики проводят проверки доходов блогеров со значительным числом подписчиков в соцсетях. Налоговики бойко занимаются индустрией с начала 2022 года. В прошлом году ФНС начала уведомлять блогеров о необходимости задекларировать доходы. Тогда же готовилась методика выявления случаев уклонения от уплаты налогов, инструменты привлечения к ответственности. Инициирование дел против популярных блогеров можно назвать публичными результатами этой работы, отмечает газета.

Теги: фнс, черный список, блогеры


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети