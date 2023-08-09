09 Августа 2023
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Экономика Москва
Фото: Накануне.RU

Литр бензина на московских заправках за месяц подорожал на рубль

За месяц средняя стоимость литра бензина "Премиум-95" на заправках Москвы выросла на 1,08 руб. – до 55,57 руб. Стоимость "Регуляра-92" выросла на 97 коп. – до 50,14 руб., таковы данные Московской топливной ассоциации, на которые ссылается РБК. В других регионах отмечают и более высокое повышение стоимости.

Хотя розничные цены на топливо регулируются, они все равно подрастают следом за оптовыми котировками. А последние бьют рекорды. Так, за неделю 17-23 июля цена АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросла на 6,8%, АИ-95 вырос на 4,9%.

Ранее власти сообщили о планах вдвое сократить компенсации нефтяным компаниям за сдерживание цен на внутреннем рынке. Но также нефтяников обяжут с сентября продавать на внутреннем рынке больше топлива (впрочем, рост будет не слишком существенный – 1%).

Эксперты считают, что на потребителей, по сути, перекладывают проблемы дефицитного бюджета России, который к августу 2023-го достиг 2,81 триллиона рублей, или 1,8 процента ВВП, при плановом уровне в 2,9 триллиона рублей на весь год.

"Яхты океанские 145-метровые заходят в порт Владивостока, но это во власти никого не колышет. То есть люди давно уже потеряли счет деньгам. Но восполнять будем мы с нами дефицит. Мы с вами, потому что рост цен на нефтепродукты, в первую очередь на бензин, ляжет на наши плечи. Потому что у них вариантов не будет. Им же надо будет вкладывать инвестиции, технологии в разработку новых месторождений, иначе как?" — отмечал в беседе с Nakanune.RU экономист Никита Кричевский.

Теги: бензин, топливо, цены


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