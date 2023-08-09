Хинштейн назвал "поразительно мягким" приговор по делу об отравлении суррогатом на Урале

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн назвал "поразительно мягким" приговор фигурантам дела об отравлении суррогатом на Среднем Урале. Парламентарий будет настаивать на его обжаловании.

Напомним, на этой неделе в Екатеринбурге суд вынес приговор по громкому делу о незаконном обороте спиртосодержащей продукции, из-за чего скончались десятки жителей региона. На скамье подсудимых оказались несколько мужчин и одна женщина. По материалам дела, в результате их действий после покупки и употребления суррогатного алкоголя пострадал 51 человек, 44 из которых погибли.

Всем фигурантам было назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6,5 лет. При этом минимальный срок (3 года) одному из подсудимых назначен условно, а остальным – в виде реального лишения свободы в колонии общего режима. Ранее прокуроры требовали для всех фигурантов от 5 до 10 лет колонии.

"Поразительно мягкий приговор суда в Екатеринбурге в отношении фигурантов дела об отравлении суррогатом, от которого 3 года назад погибло 44 человека", - написал Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Депутат заявил, что считает вынесенный приговор "незаконным, несправедливым и несоразмерным содеянному". Он пообещал направить обращение в Генпрокуратуру о необходимости его обжалования.

"Это важно еще и для того, чтобы у других злодеев, промышляющих подобным "бизнесом" вроде самарского "Сидра", не было сомнений, что за смерть людей им придется отвечать по всей строгости закона", - заключил Хинштейн.