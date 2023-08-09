По делу Блиновской арестованы счета, элитные авто, мотоцикл

Состоялись новые аресты по уголовному делу о неуплате Еленой Блиновской и ее супругом около 1 млрд руб. налогов.

Пресненский райсуд Москвы до 26 октября арестовал 12 счетов, находящихся в различных банках, а также на автомобили Bentley Continental, Lamborghini Urus, Jeep Wrangler Unlimited, Mitsubishi Outlander, мотоцикл марки Harley Davidson, снегоболотоход, моторную лодку, гидроцикл и семь прицепов к легковым автомобилям, пишет ТАСС. Кроме того, наложен арест на 54 расчетных счета. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним, основатель проекта "Марафон желаний" проходит по уголовному делу о неуплате ею и ее супругом 918 млн руб. налогов. Блиновскую также подозревают в отмывании денег в особо крупном размере. В июле суд наложил обеспечительные меры на 50 банковских счетов блогера, ее коллекционные золотые монеты, а также около 100 млн руб. в различной валюте.