09 Августа 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Банк России: высокий недельный прирост цен связан с колебанием рубля

Центробанк России отмечает высокий недельный прирост цен.

Как заявил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин, это связано с колебанием курса рубля и ростом внутреннего спроса в последние месяцы. По его словам, скорость переноса курса в цены зависит от товарной группы, например, по плодоовощной продукции снижение импорта произойдет быстрее, так как она скоропортящаяся, по электронике это будет больше растянуто во времени, сообщают "Известия".

Центробанк России допускает увеличение ключевой ставки в сентябре. Для ее сохранения должны реализоваться дезинфляционные риски, которых на текущий момент не нет.

Теги: ЦБ РФ, рубль, инфляция


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Ранее 09.08.2023 02:00 Мск ЦБ РФ допустил увеличение ключевой ставки в сентябре
Ранее 21.07.2023 15:34 Мск Набиуллина не исключает дальнейшего роста ключевой ставки

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