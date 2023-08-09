Минтруду предложили считать рабочим время, потраченное на дорогу

Институт исследования проблем современной политики выступил с предложением сократить рабочий день.

Это можно сделать за счет признания времени на дорогу из дома до работы и обратно рабочим временем. Соответствующее предложение направлено письмом министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову. В документе говорится, что нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Однако дорога из дома на работу и обратно, при пятидневной рабочей неделе, нередко занимает у граждан от 10 до 20 часов дополнительно из-за удаленности рабочего места или сложной логистики.

Институт отмечает, что высокие временные затраты отражаются не только на качестве выполняемой работы, но и на здоровье сотрудников – появляется раздражительность, безразличие и депрессия. Это влечет за собой развитие гастрита, язвы, гипертонии и инфарктов.

Также данное предложение имеет международное измерение. Так, несколько лет назад Европейский суд признал время, потраченное работником на дорогу из дома до места работы и обратно, рабочим временем.

Как считает директор Института Антон Орлов, сокращение рабочего дня за счет признания времени на дорогу из дома до работы и обратно рабочим временем вписывается в предложенную концепцию и могло бы стать первым шагом на пути к четырехдневной рабочей неделе, сообщают "Известия".

Ранее Котяков заявил, что в России сейчас нет необходимости вводить четырехдневную рабочую неделю. По его словам, график работы - это предмет для дискуссии с работодателем.