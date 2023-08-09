Минтруду предложили считать рабочим время, потраченное на дорогу

09 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Байкал превратят в СПА?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество В России
Фото: ТАСС / Роман Соколов

Минтруду предложили считать рабочим время, потраченное на дорогу

Институт исследования проблем современной политики выступил с предложением сократить рабочий день.

Это можно сделать за счет признания времени на дорогу из дома до работы и обратно рабочим временем. Соответствующее предложение направлено письмом министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову. В документе говорится, что нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Однако дорога из дома на работу и обратно, при пятидневной рабочей неделе, нередко занимает у граждан от 10 до 20 часов дополнительно из-за удаленности рабочего места или сложной логистики.

Институт отмечает, что высокие временные затраты отражаются не только на качестве выполняемой работы, но и на здоровье сотрудников – появляется раздражительность, безразличие и депрессия. Это влечет за собой развитие гастрита, язвы, гипертонии и инфарктов.

Также данное предложение имеет международное измерение. Так, несколько лет назад Европейский суд признал время, потраченное работником на дорогу из дома до места работы и обратно, рабочим временем.

Как считает директор Института Антон Орлов, сокращение рабочего дня за счет признания времени на дорогу из дома до работы и обратно рабочим временем вписывается в предложенную концепцию и могло бы стать первым шагом на пути к четырехдневной рабочей неделе, сообщают "Известия".

Ранее Котяков заявил, что в России сейчас нет необходимости вводить четырехдневную рабочую неделю. По его словам, график работы - это предмет для дискуссии с работодателем.

Теги: Минтруд, работа


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.07.2023 15:12 Мск Глава Минтруда не увидел необходимости в введении четырехдневной рабочей недели

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети