Власти могут перейти на госрегулирование продовольственного рынка

Министерство промышленности и торговли потребовало от торговых сетей России сообщать о каждом факте сильного повышения стоимости продуктов со стороны производителей и поставщиков.

8 августа ведомство обсудило с представителями розничной торговли перспективы изменения цен на социально значимые товары в сентябре. Неблагоприятная ситуация развивается из-за ослабления рубля, что привело к росту себестоимости производства. Так, изменились затраты компаний на расходные материалы, технику, запчасти к ней, семена и так далее.

Как заявил замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, торговые сети будут добровольно ограничивать наценку в магазинах. Отмечается, что региональные торговые сети присоединятся к системе добровольного ограничения наценки в магазинах на ведущие социально значимые позиции — сезонные овощи, сахар, хлеб, молочную продукцию.

При этом в случае необходимости власти готовы рассмотреть вопрос госрегулирования продовольственного рынка, заявили в Минсельхозе.

Как заявила глава Института развития предпринимательства и экономики Наталья Назарова, падение рубля означает рост закупочных цен импортных товаров и сырья, которые используются в производстве российской продукции. Импортируются не только различное оборудование и запчасти, но и семена для производства сельскохозяйственной продукции, ветеринарные препараты для сельскохозяйственных животных, рост цены которых отражается и на росте цены продуктов в супермаркетах, сообщают "Известия".

Ранее цены на куриное мясо в конце июля установили новый рекорд – 196,93 руб. за килограмм. Мясопереработчики отмечают дефицит сырья, несмотря на рост производства.