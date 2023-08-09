Развожаев отменил закупку Citroën по стартовой цене

Закупка в лизинг французского автомобиля Citroën по стартовой цене от 12 млн руб. для "Государственной экспертизы города Севастополя" отменена.

Как сообщил в Telegram губернатор города Михаил Развожаев, допустивших данное решение уволят. "Это либо провокация, либо деградация и полное непонимание того, какая ситуация сейчас в стране. Тот, кто принял решение о такой закупке, завтра будет уволен", - заявил Развожаев.

Он указал, что закупка отменена.

Напомним, на встрече с руководителями промышленных предприятий президент России Владимир Путин заявил, что теперь все российские чиновники должны закупать только отечественные автомобили, даже если они не такие комфортные, как иномарки.