ЦБ РФ допустил увеличение ключевой ставки в сентябре

Центробанк России допускает увеличение ключевой ставки в сентябре.

Как сообщил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин, для ее сохранения должны реализоваться дезинфляционные риски, которых на текущий момент не нет. Он напомнил, что нижняя граница прогноза диапазона ключевой ставки до конца текущего года в 8,5% допускает возможность ее сохранения без изменений. "Но если исходить из предыдущего опыта коммуникации, если совет директоров в релизе допускает возможность повышения ставки на ближайших заседаниях, то есть вероятность, что это будет сделано уже на следующем", - указал Заботкин.

Как отметил зампред, денежно-кредитная политика направлена на то, чтобы вернуть и стабилизировать инфляцию на целевом уровне 4% на долгосрочном горизонте, сообщают "Известия".

Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина объяснила сегодняшнее резкое повышение ключевой ставки до 8,5%.