Минтруд: блокадники и освободители Ленинграда получат по 50 тысяч рублей

Министерство труда России по поручению главы государства подготовило проекты законов о единовременной выплате в 50 тыс. руб. российским гражданам, награждённым медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Выплаты будут производиться в период с декабря 2023 по январь 2024 года, сообщила пресс-служба Минтруда.

Отмечается, что это приурочено к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Ранее в министерстве предложили выдавать владельцам знака "Житель осажденного Сталинграда" дополнительные ежемесячные выплаты наравне с теми, что получают ветераны Великой Отечественной войны.