Зеленский рассказал, что станет благом для России

Вступление Украины в Североатлантический альянс станет гарантией того, что Киев не нападет на Россию.

Как сообщил глава государства Владимир Зеленский, "там, где НАТО — там нет войны". Президент считает, что Москва должна быть благодарна, если Украина будет в НАТО, "потому что это безопасность для России, что Украина никогда в будущем не придет на их территорию".

Как отметил Зеленский, другие страны, которые вступили в военный альянс, сделали это из-за опасения возвращения назад Советского Союза. Украинский лидер добавил, что страны НАТО, в том числе балтийские, приветствовали бы решение о размещении военных Украины на их территории для защиты границ с РФ после завершения военного конфликта, сообщает "УНИАН".

Ранее Зеленский угрожал оставить Россию без кораблей в Черном море.