В Госдуме рассмотрят законопроект об упрощенной выдаче удостоверений ветеранов участникам СВО

Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме разработали и в ближайшее время внесут на рассмотрение проект закона об упрощенной процедуре выдачи удостоверений ветерана боевых действий участникам специальной военной операции.

Как заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, необходимо сделать дистанционный обмен документами с Министерством обороны. По словам парламентария, недолжно быть ситуации, когда каждый пятый участник спецоперации не имеет удостоверения. "У нас через несколько месяцев в стране не останется участников СВО без документов", - указал депутат.

Удостоверение служит подтверждением статуса ветеранов боевых действий и права на льготы им и их семьям.