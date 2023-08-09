Бастрыкин поручил доложить о проверке после выселения российских детей из лагеря в Турции

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СКР по Москве доложить о проверке, которая ведется после выселения российских детей из отеля в Турции.

Как сообщает пресс-служба СК, в центральный аппарат ведомства будет доложено по обстоятельствам выселения детей из лагеря. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет с требованием разобраться в ситуации с детским лагерем, который посреди ночи выселили из отеля в Турции. 8 детей (по другим данным порядка 90) выселили из отеля Batont garden rezort, поскольку организаторы лагеря "Колибри Тур" не оплатили проживание.