Участники СВО отговаривают добровольцев заключать контракт с ЧВК «Редут»

В чатах военнослужащих и добровольцев распространяется предостережение не подписывать контракт с ЧВК «Редут». Связано это с тем, что руководители структуры не выполняют условия договора, касающиеся выплат. Голосовое сообщение от бывшего участника одного из отрядов «Редута» опубликовал Telegram-канал «Первый. Донецк».

Как признался в чате «Курилка добровольца» участник СВО, который проходил службу в одном из отрядов ЧВК «Редут» ДРО «Херсон», бойцы получают деньги исправно только пока находятся в строю. Но стоит им получить ранение или уволиться, условия контракта нарушаются и деньги приходиться «выскребать» из руководства организации.

«Нет такого ЧВК «Волки», «Тигры» и так далее. Это просто отряды, это все ЧВК «Редут». И везде у них там проблемы. Когда увольняешься — хрен деньги оттуда выскребешь. Так что те, кто идут в «Редут», думайте. Пока работаете — платят, а потом… Надо постараться», — рассказал один из бывших бойцов ДРО «Херсон».

Участник СВО настоятельно рекомендует хорошенько подумать, прежде чем идти добровольцами в подобные подразделения.