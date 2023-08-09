В Сургуте проходит подготовка полуфиналистов форумов добровольцев Премии #МЫВМЕСТЕ 2023

8 и 9 августа в Сургуте в Молодежном центре «Цвет» МАУ «Наше время» соберутся более 20 участников полуфинала Премии #МЫВМЕСТЕ 2023 из разных муниципалитетов Югры. Полуфинал для участников из категории Волонтеры и НКО проходит очно в рамках Окружных форумов добровольцев #МЫВМЕСТЕ 2023.

Сегодня прошел первый день работы - участники включились в специальную образовательную программу, эксперты оказывают им помощь в улучшении проектов и что, особенно важно, в публичной презентации.

Лекции, мастер-классы, посвященные публичным выступлениям, работа в группах - это далеко не полный перечень программы подготовки.

Ангелина Грохольская, ведущая специальных проектов Общественного телевидения России - один из федеральных экспертов, приглашенных в Сургут.

Она отмечает, что ее задача - помочь ребятам в подготовке к публичной защите проекта.

"Бывает много классных идей, проектов, которые на бумаге выглядят очень круто, но, если есть очная защита – выходит автор проект и не может ничего толком представить. Потому что иногда даже сам не понимает, в чем фишка его проекта, в чем его уникальность. И моя задача – помочь автору проекта «вытащить» его уникальность, ярко подать информацию. Я формулирую суть задачи так - три составляющих: энергия, техника, смысл. Когда все это совпадает, тогда получается реально классная презентация", считает Ангелина Грохольская.

Среди приглашенных на мероприятие спикеров также Павел Бережанский, победитель в номинации «Волонтёр года-2021» Международной премии #МЫВМЕСТЕ и региональные эксперты.

Сотрудник Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры», представитель регионального штаба #МЫВМЕСТЕ Финалисты Премии #МЫВМЕСТЕ Александр Иванов особо отмечает, что сургутские активисты год от года наращивают и количественные и, главное, качественные показатели представляемых проектов.

"В каждой номинации большая конкуренция. Растет профессионализм проектов. Этому во много способствует Фонд поддержки гражданских проектов Югры. Проводятся заявочные кампании, идет подготовка финалистов, приглашаем федеральных, региональных экспертов, работаем с подготовкой заявок, по их публичной защите. Плюс ребята ездят обмениваться опытом. А результаты реализации проектов постоянно отслеживаются. Самыми разными методами – это и отчеты, фото/видео фиксация, статистические данные", - рассказал Александр Иванов.

Одним из участников проходящего в Сургуте в рамках Окружных форумов добровольцев #МЫВМЕСТЕ 2023 мероприятия стал Дмитрий Подчувалов. Он представил проект обучения волонтеров: "Проект реализуется на базе «Гуманитарного Добровольческого Корпуса». Волонтеров обучают, фактически готовят инструкторов, которые уже на территориях передают свой опыт. На данный момент уже 9 инструкторов прошли сертификацию. Другие готовятся".

Мастер-классы в Молодежном центре «Цвет» МАУ «Наше время» в Сургуте будут работать два дня.