В Сургуте в этом году отремонтируют более 32 тысяч квадратов городских дорог

В Сургуте сегодня журналистам показали процесс укладки нового асфальта на проспекте Пролетарском.

Директор МКУ "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса" Валерий Ходжаев отметил, что в прошлом году ямочный ремонт дорог выполнили на площади в 23 тыс. квадратных метров, а в 2023 г. отремонтируют почти 32 тыс. квадратов городских дорог.

Протяженность ремонта проспекта Пролетарского – более 700 м, подрядчик – "Автодорстрой". При выборе участков, которые отремонтируют на сэкономленные деньги, учитывалась прежде всего потребность горожан, которые писали обращения и на сайт Администрации и личные сообщения Главе города Андрею Филатову в соцсетях.

По словам депутата думы Сургута Татьяны Калиниченко, ремонт дорог – злободневная тема для сургутян.

"Не было ни одной встречи с избирателями, чтобы не поднимали вопрос о качестве дорог. Нарекания вызывали дороги в старых микрорайонах, с последнего ремонта которых прошли десятилетия", - отметила Татьяна Калиниченко.

Депутат Думы города подчеркнула, что за последние три года Администрация Сургута выделяет много ресурсов на ремонт дорог. В 2023 году Андрей Филатов продолжил тенденцию. Депутаты идею Главы города поддержали. И уже к концу 2023 года 84% городских дорог будут соответствовать стандартам качества.



