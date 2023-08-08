Еще пять населенных пунктов Харьковской области перешли под контроль России

К территориям Харьковской области, находящимся под контролем России, прибавилось еще пять населенных пунктов. Об этом в эфире "Первого канала" сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев.

По его словам, ВС РФ "очень активно и достаточно быстро" продвигаются вглубь региона".

7 августа Миноборонф РФ сообщило о продвижении На купянском направлении на11 км по фронту и более 3 км в глубину обороны противника. На минувшей неделе российскими войсками был занят населенный пункт Новоселовское.

