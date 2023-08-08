08 Августа 2023
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Фото: Управление Госавтоинспекции Челябинской области

В Челябинской области столкнулись пять автомобилей

В Ашинском районе Челябинской области произошло ДТП с участием пяти автомобилей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Инцидент произошел около 16.50, на 1601 километре.

"По предварительным данным, водитель "КамАЗа" с буксируемым автомобилем "КамАЗ" (на жесткой сцепке) при неустановленных обстоятельствах допустил занос буксируемого автомобиля "КамАЗа" совершил столкновение со встречной "Газелью", под управлением водителя 1967 г.р., после чего "Газель" столкнулась с автомобилем МАЗ, который после столкновения совершил наезд на барьерное ограждение, а "КамАЗ" продолжив движение совершил столкновение со встречной "Тойотой Короллой", под управлением водителя 1977 г.р., после чего "КамАЗ" совершил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении.

ДТП с пятью автомобилями(2023)|Фото: Управление Госавтоинспекции Челябинской области

Погиб водитель "Газели" 1977 года рождения. Пассажир и водитель "КамАЗа" доставлены в больницу.  

На месте ДТП работали три экипажа ДПС. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Теги: ДТП, Челябинск, автомобиль


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