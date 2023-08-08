В Екатеринбурге столкнулись "скорая", маршрутка и автомобиль каршеринга

Движение транспорта на этом участке ограничено, автоинспекторы регулируют поток.

Дорожная полиция выясняет обстоятельства ДТП. Шесть человек доставлены в центральную городскую больницу №23 Екатеринбурга, сейчас их осматривают медики.

В Екатеринбурге на перекрестке ул. Расточная- Монтажников произошло столкновение трех транспортных средств: каршерингового автомобиля "Хендай Солярис", скорой медицинской помощи и маршрутного автобуса 083, сообщили Накануне.RU в региональной Госавтоинспекции.



