08 Августа 2023
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Политика За рубежом Украина
Фото: Getty Images / Daniel Day

В ЕС заявили, что не могут дать гарантий безопасности Украине

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз не может предоставить Украине гарантии безопасности, так как это не в его компетенции.

"Мы не организация безопасности, поэтому обсуждения о гарантиях безопасности — это обсуждения для НАТО и для отдельных стран, но не для Евросоюза как организации", - приводят слова Стано РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о подготовке пакета гарантий безопасности на период до вступления Украины в НАТО. По его словам, в ближайшее время Киев планирует подписать ряд двусторонних соглашений с США и 12 европейскими странами. Среди них — Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция.

Как заявили в Кремле, проводимая Вашингтоном политика в отношении Киева идет вразрез с пониманием тезиса неделимости безопасности. Там отметили, что фактически продолжается "линия на то, чтобы заниматься вопросами безопасности Украины, в данном случае — в ущерб безопасности нашей страны".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сообщил о негативном отношении России к теме предоставления этих гарантий Украине. Он подчеркнул, что такое решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".

Теги: Евросоюз, ЕС, Украина, гарантии безопасности


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