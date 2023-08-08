08 Августа 2023
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Фото: Правительство Пермского края

Число пострадавших при взрыве газа в Астрахани выросло до 13

Число пострадавших при взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме в Советском районе Астрахани увеличилось до 13 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, передает корреспондент Накануне.RU.

Госпитализация потребовалась двум пострадавшим. Их состояние тяжелое.

"Медицинская помощь на месте оказана 13 жильцам, у всех посстрессовое состояние. Двое с ожогами верхних конечностей доставлены в ожоговое отделение Александро-Мариинской больницы. Состояние тяжелое. К несчастью, двое погибли", - сообщил он.

Всего в доме проживало 216 человек, в том числе 43 ребенка. Развернут пункт временного размещения. В нем сейчас находятся девять человек.

По словам главы региона, было проведено срочное заседание комиссии по ЧС. По предварительным данным, несущие конструкции дома не пострадали. Взрыв повредил межкомнатные стены из газолитых блоков. Власти намерены организовать доступ в квартиры, чтобы жильцы могли забрать документы и необходимые вещи.

Теги: взрыв газа, погибшие, пострадавшие, Астрахань


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Ранее 08.08.2023 14:40 Мск Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Астрахани

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