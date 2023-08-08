08 Августа 2023
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Общество Владимирская область
Фото: avo.ru

В ковровском лагере «Искатель» 88 ребят из Владимирской области стали участниками военно-патриотической смены «Юный спасатель»

С 31 июля по 6 августа 88 ребят от 14 до 17 лет со всех концов Владимирской области прошли курс по истории профессий пожарного и спасателя, освоили технику спасения людей и оказания первой помощи. 

Школьников научили обращаться с первичными средствами пожаротушения и профессиональной техникой, в том числе – водолазной. Сотрудники МЧС рассказали ребятам про оружие массового поражения и средства индивидуальной защиты. Участники смены получили знания по соблюдению требований пожарной безопасности в быту, на практике отработали навыки безопасной эвакуации, использования порошковых огнетушителей и самоспасателя. В финале участников смены ждали квест безопасности и пожарная эстафета. 

юные спасатели(2023)|Фото: avo.ru

«Домой ребята вернутся не только с представлением о том, как работают пожарная и спасательная службы, самое главное, что они получили во время смены – это опыт общения и взаимовыручки. У многих завязалась самая настоящая дружба, которая может пройти сквозь годы. Как стать настоящим человеком, достойным своей великой страны, – вот миссия летних смен центра «Авангард», – поделился директор центра военно-патриотического воспитания молодёжи Александр Сильчев.

юные спасатели(2023)|Фото: avo.ru

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Владимирской области, этим летом «Авангард» уже провёл три тематические смены. В ходе смены «Юный парашютист» профессиональные инструкторы на базе ДОСААФ Владимирской области провели для 100 юношей и девушек со всего региона не только занятия по физкультуре, развитию тактических и стратегических навыков, но и мероприятия по воздушно-десантной подготовке. В конце учебной недели ребята совершили самостоятельные прыжки с парашютом. 59 участников смены «Юный десантник» прошли тактическую, строевую, огневую подготовку, курс оказания первой медицинской помощи. Ещё 58 юношей и девушек приняли участие в смене «Юный санитар», их обучили ребят азам санитарии и первой помощи. 

УМЦ «Авангард» – оператор региональных мероприятий в сфере военно-патриотического воспитания граждан, проводник современной методологии и передовых разработок в области подготовки кадров в сфере патриотического воспитания, центр консолидации организаций военно-патриотического воспитания. 

Теги: юные спасатели, мчс, УМЦ Авангард, юный санитар, юный парашютист


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