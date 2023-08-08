08 Августа 2023
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Политика Владимирская область
Фото: avo.ru

Поисковики Владимирской области обнаружили в Карачаево-Черкессии останки 18 солдат, погибших в Великой Отечественной войны

В Марухском ущелье Карачаево-Черкесской Республики завершился поисковый блок военно-исторического фестиваля «Заоблачный фронт». При участии активистов Владимирского областного объединения «Часовые Памяти» были проведены поисковые работы на Марухском, Северо-Каракайском, Западно-Каракайском перевалах и прилегающих высотах, на Марухском леднике и в долине реки Маруха. Удалось обнаружить останки 18 погибших, многие из них сильно фрагментированы из-за воздействия лавин, камнепадов и диких животных, сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.

поисковики, горы(2023)|Фото: avo.ru

Дополнительно были исследованы места сражений на Марухском перевале и в долине реки Маруха, что позволило сделать выводы о входе в ущелье 4-й горно-пехотной дивизии вермахта и начальных этапах боёв, а также удалось установить дополнительные подробности штурма перевала высокогорным батальоном немцев.

поисковики(2023)|Фото: avo.ru

Участие в фестивале владимирских поисковиков стало возможным благодаря поддержке Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард», а также средствам гранта на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом Президентских Грантов поисковому объединению «Часовые Памяти» в рамках реализации проекта #ДорогамиПамяти#ЗаоблачныйФронт #ПоисковикиРФ

Теги: гранты, поисковики владимирской области, останки солдат


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