Губернатор Александр Авдеев встретился с бизнес-омбудсменом Владимирской области

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев провёл рабочую встречу с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в регионе Аллой Матюшкиной. В общении также приняли участие первый заместитель главы региона Александр Ремига и и.о. министра предпринимательства и туризма Варвара Серёгина, сообщает пресс-служба правительства области.

В ходе встречи обсуждались темы дальнейшего улучшения делового климата, поддержки ответственного предпринимательства и уменьшения нагрузки на бизнес в современных экономических условиях. Речь шла о решении системных задач, отражённых в ежегодном докладе уполномоченного о результатах деятельности в 2022 году.

В этот период предприниматели обращались к бизнес-омбудсмену в том числе по вопросам аренды государственного и муниципального недвижимого имущества, размещения рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов, кадастровых споров, перевозок пассажирским транспортом.

«Представленная аналитика позволяет выявлять острые вопросы, свойственные тем или иным территориям, и совместно с депутатским корпусом и муниципалитетами точечно работать над их решением. За 10 лет институт региональной бизнес-защиты стал компетентным помощником для предпринимателей и Правительства области в самых непростых ситуациях, в частности при введении коронавирусных ограничений. Благодарю Аллу Валерьевну и её предшественников за заинтересованный, адресный подход к делу, за активное содействие в создании в нашем регионе благоприятных условий для ведения бизнеса. Будем продолжать сотрудничество», – подчеркнул Александр Авдеев.