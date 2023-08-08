Симонян хочет свое "Эхо Москвы"

Государственное агентство "Россия сегодня", возглавляемое Маргаритой Симоньян и Дмитрием Киселевым, подало заявку на регистрацию бренда "Эхо Москвы". В заявке на регистрацию товарного знака и знака обслуживания Роспатента, название и логотип нового бренда идентичны ранее ликвидированной радиостанции, пишет "Коммерсант".

Среди видов деятельности, для которых заявители хотят зарегистрирвать бренд, предполагается производство различного медийного контента, а также самые разные услуги: от проката снаряжения для подводного погружения до контроля за нефтяными скважинами.

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ