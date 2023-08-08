В Челябинске мужчина забросал камнями автобус с пассажирами

В Челябинске разыскивается мужчина, кидавший камни в автобус с пассажирами, сообщили Накануне.RU в автобусном парке.

5 и 6 августа между остановками улица Герасимова и улица Трашутина за теплотрассой мужчина кидал камни в проезжающий мимо автобус маршрута № 34 с пассажирами, после чего убегал в сторону СНТ "Тракторосад-3". В результате был причине ущерб на сумму более 200 тыс. рублей.

На вид мужчине 50-55 лет, худощавого телосложения. Он был одет в синее трико с лампасами, серую футболку и жилет темного цвета.

По данному факту подано заявление в полицию.