08 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU, Ирина Мишина

В Екатеринбурге присяжные оправдали предполагаемого убийцу бизнесмена

Сегодня, 8 августа, в Кировском районном суде Екатеринбурга был оглашен вердикт коллегии присяжных заседателей по уголовному делу Насими Мамедова, обвиняемого в совершении убийства по найму.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе райсуда, коллегия присяжных единогласно решила Мамедова оправдать. В заседании объявлен перерыв до 9 августа. Теперь свой приговор должен будет огласить судья.

По данным 66.ru, Мамедова обвиняли в убийстве бизнесмена Алексея Зубакина, совершенном в декабре 2000 года. По "горячим следам" тогда никто не был задержан. Лишь в марте 2022 года силовики задержали возможных организаторов – Михаила Клока и Дмитрия Дейча, а также предполагаемого исполнителя убийства Мамедова. Судить обвиняемого в расправе над Зубакиным начали в июле нынешнего года.

Напомним, что касается Дейча, то весной его уголовное дело было прекращено в связи с его смертью. Процесс над Клоком пока продолжается, но постоянно переносится из-за болезни обвиняемого.

Теги: присяжные, убийство, суд, Екатеринбург


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Ранее 19.05.2023 10:45 Мск В Екатеринбурге умер бизнесмен, проходивший по делу о заказном убийстве
Ранее 02.02.2023 13:36 Мск В Екатеринбурге главаря "ОПГ Клока" судят по делу о заказном убийстве

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