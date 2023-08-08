08 Августа 2023
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Фото:instagram.com/beyonce

Бейонсе заплатила $100 тысяч за продление работы метро в Вашингтоне на один час

Певица Бейонсе заплатила властям Вашингтона, чтобы на один час продлить работу всех 98 станций метрополитена американской столицы.

Начало концерта артистки в рамках тура "Renaissance" на арене FedExField пришлось отложить на час из-за грозы.

В заявлении управления общественного транспорта Вашингтона говорится: "Дополнительный час работы метро профинансирован организатором тура, сумма в $100 тыс. покроет расходы на движение поездов и другие операционные расходы".

Несмотря на этот жест со стороны артистки, без ЧП на концерте не обошлось. Посетителей концерта перед началом грозы и ливня попросили укрыться в помещениях под стадионом, где было очень жарко и душно, в результате одну женщину даже госпитализировали.

Теги: бейонсе, вашингтон, концерт, метро


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