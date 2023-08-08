08 Августа 2023
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Фото: Объединенная авиастроительная корпорация

Названы сроки и объемы поставок самолетов МС-21 с пермскими двигателями авиакомпаниям

Российские самолеты МС-21 с пермскими двигателями могут поступить в авиакомпании в 2024 год. Об этом сообщает издание "Звезда" со ссылкой на гендиректора ПАО "Яковлев" Андрея Богинского.

Первые образцы авиакомпании получат уже в конце 2024 года. Затем планируется производить несколько десятков МС-21 в год.

"В 2024 году мы должны поставить в авиакомпании первые шесть самолетов МС-21. В нашем понимании это конец 24-го - начало 25-го года... Далее ежегодно будем увеличивать объем, чтобы к 27-му году довести объем производства до 36 самолетов в год. Далее у нас стоят амбициозные планы постепенно выйти на количество в 72 самолета", - цитирует его издание.

Теги: самолеты, ПД-14, МС-21, двигатели


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