08 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В Госдуме предложили отменить коронавирусные ограничения на проведение митингов

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, депутат от партии "Новые люди" направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой рекомендовать регионам отменить коронавирусные ограничения на проведение митингов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам парламентария, во многих регионах действует "режим повышенной готовности", из-за чего местные администрации запрещают митинги, шествия, пикеты, хотя при этом проводятся праздничные концерты.

Напомним, действие ковид-ограничений в России было негласно ослаблено после начала СВО, приостановлено с 1 июля 2022 года, но юридически они действительны по сей день.

В мае сообщалось, что Роспотребнадзор готов отменить постановления главного государственного санитарного врача РФ по вопросам, связанным с "распространением новой коронавирусной инфекции".

Теги: коронавирус, ограничения, митинги, даванков


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