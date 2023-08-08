В поселке Роза состоялось освящение православного храма

В посёлке Роза (Коркинский муниципальный округ, Челябинская область) освятили православный храм в честь великомученика и целителя Пантелеимона. Православный приход в посёлке существует более 10 лет. Ранее службы проходили в муниципальном здании в небольшой комнате, площадь которой не позволяла вместить всех молящихся. Верующие длительное время искали средства на возведение храма. В ответ на обращения православной общины поселения средства на строительство храма направил Томинский горно-обогатительный комбинат.

В церемонии освящения храма приняли участие учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив "2020" Ирина Текслер, директор обособленного представительства РМК в Челябинске Анатолий Ерёмин и глава Коркинского муниципального округа Наталья Лощинина. Чин освящения совершил митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

"Я была в посёлке Роза неоднократно и, конечно же, был запрос на строительство храма. Очень рада, что сегодня в этот светлый праздник у нас состоялось великое освящение храма. В посёлке Роза проживает 8 700 человек, и для православных очень важно иметь храм гораздо ближе, ведь ранее они ездили в Коркино. И сегодня они получили свой храм, здесь смогут собираться более 100 человек и не только на праздники, но и на службы", - отметила учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив "2020" Ирина Текслер.

Первый камень в основание храма был заложен в июне 2021 года. Храм построен по традиционной технологии и вмещает более 100 человек. За два года строители возвели стены, выполнили внутреннюю и наружную отделки, провели коммуникации. В нижнем приделе расположено отдельное крестильное помещение. Рядом с храмом построен причтовый дом, где разместились воскресная школа, просфорная и небольшой спортзал. Территория возле храма благоустроена, высажены кустарники и деревья, также обустроена детская площадка. В марте 2023 года состоялось освящение куполов с крестами и колоколов.

"Мы благодарим всех добрых людей, кто принял участие, откликнулся и, в первую очередь, проявил инициативу. Потому что храм – это место, куда люди приходят и напитываются благодатью. А как известно из Священного Писания, где благодать Божья, там всегда радость, мир, долготерпение, благость, любовь, сострадание, милосердие, вера. И всё это, чтобы наши люди питались этими благодатными дарами, и наше общество становилось лучше", - заявил митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

"Немаловажное направление социальных проектов Томинского ГОКа – это поддержка и сохранение культурного наследия. Предприятие участвует в финансировании строительства храмов в посёлке Роза Коркинского муниципального округа и в Томинском сельском поселении. Мы уверены, что храм станет настоящим духовно-просветительским центром и центром притяжения в посёлке, потому что людям нужно место, где они могут собираться и общаться", - подчеркнул директор обособленного представительства РМК в Челябинске Анатолий Ерёмин.

С 2016 года Томинский ГОК направил более 2,16 млрд рублей на социальные и благотворительные проекты в Челябинской области. На эти средства в том числе в Коркино был построен Физкультурно-оздоровительный комплекс РМК, капитально отремонтированы два детских сада, реконструирована лыжная база "Берёзка", выполнены проекты развития городской среды и благоустройства в посёлке Томинском Сосновского района.

Также благодаря Томинскому ГОКу в п. Роза с 2017 года реализуется уникальный проект по ликвидации накопленного экологического вреда, связанного с последствиями добычи угля в Коркинском угольном разрезе. Как следствие, выбросы загрязняющих веществ от эндогенных пожаров на Коркинском разрезе сократились в 213 раз.