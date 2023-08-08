08 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Минкульт не получал заявки на выдачу прокатных удостоверений фильмам "Барби" и "Оппенгеймер"

Министерство культуры России не получало заявок на выдачу прокатных удостоверений американским фильмам "Барби" и "Оппенгеймер", передает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Ольгу Любимову.

В целом никто и не ожидал, что такие запросы будут – американские студии с началом СВО приостановили официальный прокат в России. Если голливудские новинки и появляются в отечественных кинотеатрах, то только по "параллельному импорту" и в "сером" прокате.

Тем не менее, до сих пор российским кинотеатрам удавалось достать контрабандные, но качественные копии фильмов. Но в случае с "Барби" и "Оппенгеймером" – двумя самыми громкими премьерами года – американские студии нашли "лазейки", по которым копии просачивались в Россию, и "заделали брешь". В СМИ появлялись слухи о возможной передаче в РФ копий из Армении, но пока эта информация никак не подтверждена. Есть вероятность, что поздней осенью пиратские версии все же пойдут в прокате, но качество их будет невысоким.

Теги: барби, оппенгеймер, прокатное удостоверение, минкульт


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