В Пыть-Яхе наказали чиновницу за съемку провокационного видео

Ситуация с неоднозначным видеороликом, снятым заместителем начальника отдела подготовки, сопровождения и контроля сметной документации Управления капитального строительства Екатериной Смирновой, получила продолжение, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава города Александр Морозов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил о наказании для своих подчиненных.

Снявшуюся на видео чиновницу Екатерину Смирнову подвергли дисциплинарному взысканию в виде выговора за несоблюдение Кодекса этики и служебного поведения. Ее начальнице - и.о. директора УКСа Пыть-Яха Ровенне Киркиной также был объявлен выговор за отсутствие надлежащего контроля за исполнением обязанностей подчиненными.

8 августа 2023 первый заместитель главы города Олег Иревлин провел рабочее совещание с руководителями муниципальных учреждений города, на котором довел информацию о необходимости неукоснительного соблюдения норм кодекса этики и служебного поведения работниками муниципальных учреждений, а также о необходимости контролировать соблюдение этих норм.

10 августа 2023 состоится еще одно заседание комиссии по соблюдению Кодекса этики и служебного поведения в отношении инженера I категории отдела строительного контроля управления капитального строительства Пыть-Яха Ирины Спис.