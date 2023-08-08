В Пыть-Яхе наказали чиновницу за съемку провокационного видео

08 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Байкал превратят в СПА?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Политика
Фото: vk.com/morozovpytyakh

В Пыть-Яхе наказали чиновницу за съемку провокационного видео

Ситуация с неоднозначным видеороликом, снятым заместителем начальника отдела подготовки, сопровождения и контроля сметной документации Управления капитального строительства Екатериной Смирновой, получила продолжение, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава города Александр Морозов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил о наказании для своих подчиненных.

Снявшуюся на видео чиновницу Екатерину Смирнову подвергли дисциплинарному взысканию в виде выговора за несоблюдение Кодекса этики и служебного поведения. Ее начальнице - и.о. директора УКСа Пыть-Яха Ровенне Киркиной также был объявлен выговор за отсутствие надлежащего контроля за исполнением обязанностей подчиненными.

8 августа 2023 первый заместитель главы города Олег Иревлин провел рабочее совещание с руководителями муниципальных учреждений города, на котором довел информацию о необходимости неукоснительного соблюдения норм кодекса этики и служебного поведения работниками муниципальных учреждений, а также о необходимости контролировать соблюдение этих норм.

10 августа 2023 состоится еще одно заседание комиссии по соблюдению Кодекса этики и служебного поведения в отношении инженера I категории отдела строительного контроля управления капитального строительства Пыть-Яха Ирины Спис.

Теги: выговор, дисциплинарное взыскание, скандал, видео, Екатерина Смирнова, Пыть-Ях


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.08.2023 13:49 Мск Чиновницу из Пыть-Яха отчитали за провокационное видео в кабинете

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети