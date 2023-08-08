Владимирская область отправляет бойцов - группа из 20 мужчин-жителей региона отправилась на службу по контракту

8 августа во Владимире более 20 мужчин собрались на площади у Дома культуры молодёжи, чтобы оправиться в учебные подразделения Минобороны и в формируемые боевые подразделения в зоне специальной военной операции. Приветственные слова в их адрес сказали министр региональной безопасности Сергей Полузин, замминистра образования и молодёжной политики Елена Янина, представители областного военного комиссариата, молодогвардейцы, ветераны, сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.

«Наши владимирские ребята служат достойно, честно, не имеют нареканий от командиров. Они проявляют отвагу в боях и многие уже удостоены государственных наград. Вы сегодня вступаете в их ряды и уверен, найдёте в них настоящих боевых товарищей. И ещё помните, что с вами рука об руку будут нести службу те, кто исконно жил на этой территории. Это наша земля, наши соотечественники. За нами правда, а значит, и победа», – отметил Сергей Полузин.

«Сегодня мы провожаем наших замечательных мужчин в учебные части, чтобы они получили и восстановили свои военные навыки и уже дальше выполняли боевые задачи в зоне специальной военной операции. Мы благодарим их за то, что они готовы идти вперёд, защищая нас, свои семьи, своих родных. Благодарим их за мужество, за их спокойствие и твёрдую веру, что мы обязательно победим», – прокомментировала Елена Янина.

Среди тех, кто выбрал службу по контракту, – люди разных профессий. Медики, работники предприятий, водители. Александр из Камешково – тракторист. В боевом подразделении хочет применить свои навыки обращения с тяжёлой техникой, помогать с ремонтами боевых машин, но готов пойти туда, куда определит командование. «Надо защитить Родину, пришло время. Для меня Родина – это та земля, на которой я родился, где будут жить мои дети. Хочу присоединиться к ребятам, которые сейчас служат, воюют. Настроение – боевое», – поделился контрактник.

В связи с увеличением числа желающих вступить в ряды Вооружённых сил России, в регионе открыты уже 3 пункта отбора военнослужащих. 7 августа по поручению губернатора Александра Авдеева в Коврове начал работу пункт отбора граждан на службу по контракту. В нём можно получить всю информацию о льготах и выплатах, которые полагаются контрактникам и их семьям, оформить пакет документов. Там же проводят медицинское обследование, устанавливают категорию годности к военной службе, кандидатам помогают не только представители военного комиссариата, но также медики и социальные работники.

Справка. Областной пункт отбора по контракту работает во Владимире по адресу: ул. 1-я Пионерская, 92, тел.: 8 (4922) 40-15-88.

Пункт отбора на контрактную службу в Коврове расположен по адресу: ул. Фурманова, 33. Он работает ежедневно с 08:00 до 17:00 (обед – с 12:00 до 13:00). Справки по телефону: 8 (49232) 3-04-18.

Пункт отбора в Александрове находится возле ДК «Юбилейный» на улице Свердлова, 37, тел.: 8 (49244) 2-12-36.

Подать заявку на службу по контракту можно также через портал Госуслуг, на сайте Министерства обороны России или на ресурсе службапоконтракту.рф.