Тринадцать управленцев из Владимирской области представляют региона на региональном этапе конкурса "Лидеры России"

Участники пятого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – сформировали команды и приступили к выполнению заданий регионального этапа, который включён в программу конкурса впервые. Региональный этап проходят 3009 управленцев из всех субъектов Российской Федерации и ещё 23 стран, которые успешно преодолели дистанционный этап и подтвердили знания на контрольном тестировании.

«На региональном этапе конкурса управленцы работают в командах, всего их сформировано 342. Участникам предстоит подготовить решения задач, заявленных главами субъектов России. На повестке стоят самые разнообразные вопросы, по которым можно прощупать пульс регионов. Мы благодарны главам за искреннюю заинтересованность в работе с лидерами и доверие нашим конкурсантам актуальных и острых проблем, требующих прогрессивных решений», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Владимирской области, от региона в конкурсе «Лидеры России» участвует 13 управленцев из самых разных сфер: строительство, медицина, ЖКХ, предпринимательство, журналистика, банковская сфера, наука и промышленность. До 9 августа в составе двух команд им предстоит подготовить проект решения поставленной Губернатором задачи по увеличению количества мест временной занятости подростков и молодёжи в летние каникулы.

«Идею постановки потенциальным лидерам России именно этой задачи подсказал звонок жительницы на мою майскую «прямую линию». Эта тема действительно волнует людей, а значит, требует больше нашего внимания. И свежий взгляд на неё будет очень полезен. Отмечу, что самим школьникам интересно получить первый трудовой опыт, самостоятельно заработанные деньги. Родителям спокойнее, когда они знают, что в каникулы ребёнок занят полезным делом. В целом для всего нашего государства и общества образованная, трудовая молодёжь – это основа уверенности в будущем каждого конкретного региона и всей России. Самые удачные, самые проработанные проекты мы обязательно возьмём на вооружение», – отметил губернатор Александр Авдеев.

После экспертной оценки проекты будут переданы главе региона. Команды, подготовившие наиболее перспективные решения, получат возможность лично представить свои проекты губернатору и впоследствии поучаствовать в их практической реализации.